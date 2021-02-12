Реальными заказами обеспечил Самрук казахстанских производителей в пандемию

В Нур-Султане состоялся второй Форум поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum, организованный Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына".

В мероприятии приняли участие Президент Касым-Жомарт Токаев, председатель правления Фонда "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов, премьер-министр Аскар Мамин, члены правительства, руководитель администрации Президента и представители бизнес-ассоциаций.

Ахметжан Есимов отметил, что принятые Фондом во время пандемии меры по поддержке отечественных производителей и совершенствованию системы закупок показали эффективность и своевременность.

Группа компаний сэкономила средства, а казахстанские товаропроизводители получили реальные заказы.

Принятое Фондом еще в январе прошлого года, до пандемии, решение о реализации комплекса мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, стало, во-первых, своевременным, во-вторых, реально эффективным. Это дает нам все основания говорить о сформированной собственной, новой модели поддержки казахстанских производителей, в рамках которой реализовываются несколько проектов, стимулирующих бизнес активность в стране, - сказал Есимов.

Сформирована новая модель закупочной политики Фонда, которая обеспечивает прозрачность и справедливость системы закупок, а также поддержку отечественных предпринимателей.

С 2018 года Фондом реализуется Программа импортозамещения, которая стимулирует создание новых, не имеющих аналогов в стране производств, с заключением долгосрочных оффтейк-контрактов.

Отечественному бизнесу предложили наладить производство в Казахстане, со своей стороны Фонд гарантирует их покупку в среднесрочной перспективе.

В рамках Программы импортозамещения одобрено 42 проекта, с объемом инвестиций 218 млрд тенге. Фактически подписаны реальные договоры на 27 млрд тенге, создано более 2000 рабочих мест.

Предприятия, которые уже наладили выпуск импортозамещающей продукции, выплатили в бюджет более 18 млрд тенге налогов.

Председатель Фонда также подчеркнул эффективность внедрения другого механизма - "Категорийного управления закупками", который позволяет консолидировать общую потребность компаний и определить пул поставщиков по определенным видам товаров.

Этот механизм позволяет предусмотреть закуп только у производителей, что дает возможность исключить участие посредников.

С 2018 по 2020 годы были заключены стратегические соглашения о партнерстве с 37 казахстанскими производителями на 246 млрд тенге.

Экономические выгоды группы компаний Фонда от реализации стратегического управления закупками составили 69 млрд тенге.

Поддержка казахстанских производителей также осуществляется Фондом через расширение конкурентной среды путем пересмотра оснований для закупа из одного источника.

Фонд сократил их на 37%, в 22 раза сокращены позиции по внутрихолдинговым закупкам с 4500 позиций до 207.

Весь объем по этим закупкам передан бизнесу. За этот период 23 тысячи субъектов предпринимательства получили контракты на 1 трлн тенге. За счет контрактов в бюджет поступит как минимум 36 млрд тенге налогов.

Стоит отметить, что за счет создания конкурентной среды сами компании Фонда сэкономили 70 млрд тенге.

Комплекс принятых мер по совершенствованию системы закупок позволил Фонду в пять раз сократить объем закупок из одного источника, при этом, объем конкурентных закупок увеличился в шесть раз.

За счет сокращения закупок из одного источника до 1,7 трлн тенге расширена конкурентная среда.

Эти меры позволили обеспечить занятость 280 тысяч человек. Объем налоговых платежей за счет заказов Фонда составит порядка 170 млрд тенге. Прямым финансовым результатом принятых мер стало получение компаниями Фонда 410 млрд тенге экономии.

Принятые меры позволили существенно поддержать отечественный бизнес в непростые в целом для экономики страны время.

Об этом свидетельствуют следующие показатели на примере отраслей "экономики простых вещей" - доля закупок у отечественных предпринимателей в 2020 году составила 83% против 45% в 2019 году, при этом, более чем в два раза увеличена доля машиностроения – с 30% до 79%.

Глава Фонда представил Президенту Казахстана новый проект, направленный на поддержку простаивающих производственных предприятий.

В частности, проект предусматривает заключение прямых договоров по закупу товаров для нужд группы компаний Фонда.

Для этого предлагается совместно с местными исполнительными органами сформировать перечень предприятий, испытывающих трудности со сбытом собственной продукции.

Это позволит группе компаний закупить необходимые товары, а предприятиям увеличить загрузку производственных мощностей и сохранить рабочие места.

Предварительный анализ таких подходов по 37 предприятиям показал, что при их точечной поддержке, загрузка производственных мощностей увеличится с 35 до 85%, будут восстановлены более 1900 простаивающих рабочих мест и создано 780 новых рабочих мест. Объем дополнительных налоговых отчислений составит 5,5 млрд тенге.