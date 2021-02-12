Указами главы государства назначены послы Казахстана в Армении, Швеции и Бразилии, сообщает zakon.kz.
Соответствующие указы подписал Касым-Жомарт Токаев.
Указами главы государства назначены:
Иманбаев Болат Бариевич чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Малайзии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;
Нуртаев Сергей Нуртаевич чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Итальянской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;
Нусупов Болат Турарович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Фото: gov.kz
Иманбаев Болат Бариевич родился 31 января 1968 года в Акмолинской области. В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова.
Трудовую деятельность начинал с главного специалиста Аппарата акима Акмолинской области. С января 2020 года был чрезвычайным и полномочным послом Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.
Фото: @yyedilov
Нуртаев Сергей Нуртаевич родился 6 ноября 1974 года в Алматы.
В 1998 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности "Юрист", в 2007 - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
В 2010 году получил благодарность Президента.
Фото: @yyedilov
Нусупов Болат Турарович родился 24 февраля 1971 года.
Окончил Институт иностранных языков в Алматы, Венскую дипломатическую академию в Австрии и КазНТУ им. К. Сатпаева в Алматы.
Трудовой стаж начинал с референта, атташе ведущего управления стран Европы МИД РК. С 2019 года являлся директором Департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
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