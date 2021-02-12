Указами главы государства назначены послы Казахстана в Армении, Швеции и Бразилии, сообщает zakon.kz.

Соответствующие указы подписал Касым-Жомарт Токаев.

Указами главы государства назначены: Иманбаев Болат Бариевич чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Малайзии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству; Нуртаев Сергей Нуртаевич чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Итальянской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству; Нусупов Болат Турарович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Фото: gov.kz

Иманбаев Болат Бариевич родился 31 января 1968 года в Акмолинской области. В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовую деятельность начинал с главного специалиста Аппарата акима Акмолинской области. С января 2020 года был чрезвычайным и полномочным послом Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.

Фото: @yyedilov

Нуртаев Сергей Нуртаевич родился 6 ноября 1974 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности "Юрист", в 2007 - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

В 2010 году получил благодарность Президента.

Фото: @yyedilov

Нусупов Болат Турарович родился 24 февраля 1971 года.

Окончил Институт иностранных языков в Алматы, Венскую дипломатическую академию в Австрии и КазНТУ им. К. Сатпаева в Алматы.

Трудовой стаж начинал с референта, атташе ведущего управления стран Европы МИД РК. С 2019 года являлся директором Департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.