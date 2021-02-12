Разъяснения КГД о введении 1 этапа всеобщего декларирования

12 февраля 2021, 11:00
Фото: inbusiness.kz

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Всеобщее декларирование: Эпизод I".

Официальный представитель КГД, следуя тренду "слышащего государства" и активного присутствия в соцсетях и на информационных площадках, даст разъяснения по внедрению 1 этапа всеобщего декларирования, а также ответит на ваши вопросы.

Ведущая: Дина Кабдылманаповна Кусаинова, руководитель Управления всеобщего декларирования Департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Модератор: Айдар Масатбаев, дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов".


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