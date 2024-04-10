Детали всеобщего декларирования раскрыли в КГД

Кто обязан сдать декларацию, какое имущество и доходы отразить, порядок представления налоговой отчетности на третьем этапе всеобщего декларирования рассказала руководитель Управления администрирования доходов физических лиц Комитета госдоходов МФ РК Дина Кусаинова, сообщает Zakon.kz.

На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Планируется, что это порядка 3,9 млн человек.

На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, представят остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Планируется охватить более 6,4 млн физических лиц).

Итого в систему всеобщего декларирования должно войти около 13 млн человек.

Какие активы нужно задекларировать

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Такие как:

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП);

доля участия в иностранной компании;

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

договор долевого участия (доля в жилом здании);

инвестиционное золото (золото в слитках);

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП );

договора займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31 декабря 2023 года;

другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн.тг (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) – оценку нужно сделать до сдачи декларации (по состоянию на 31 декабря 2023 года).

Как подготовиться к сдаче декларации

Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:

подготовить соответствующие подтверждающие документы;

оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которой составляет более 1000 МРП (3,5 млн тенге) по состоянию на 31 декабря 2023 года (при желании);

заверить договора займов у нотариусов, по которым факт передачи денег осуществлен до 31.12.2023 года;

проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:

- по ценным бумагам portal.kacd.kz;

- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве homeportal.kz; gov.kz/services/3910?lang=ru;

- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права gosreestr.kazpatent.kz;

- по имуществу, переданному в доверительное управление egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu;

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Какая декларация представляется ежегодно

В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества за рубежом.

Госслужащие и приравненные к ним лица указывают сведения о приобретении и отчуждении имущества в Казахстане и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Так, в ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:

доходы, облагаемые физическим лицом самостоятельно (имущественный доход, доход от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.);

налоговые вычеты (расходы на мед. услуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей);

приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.);

источники приобретения дорогостоящего имущества;

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

договор долевого участия (доля в жилом здании);

инвестиционное золото (золото в слитках);

нотариально заверенные договора займов физических лиц;

доля участия в иностранной компании;

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1 000 МРП).

Способы представления

Так, налоговую декларацию можно представить в электронном виде и на бумажном носителе (в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения).

Для удобства населения реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций через: Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Web-портал (Moldir.qoldau.kz), Портал "Электронного правительства" (egov.kz) и мобильное приложение БВУ "Е-Salyq Azamat", Halyk, bcc.kz (Центркредитбанк) , eGov mobile.

Граждане могут подать онлайн заявку на получение ЭЦП, а вход в мобильные приложения возможен без ЭЦП через смс-код.

Принятые меры позволяют своевременно организовать прием налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего декларирования.

Наиболее популярными среди населения способами подачи деклараций являются мобильное приложение "Е-Salyq Azamat" и Кабинет налогоплательщика.

На их долю приходится порядка 95% всех принятых деклараций.

На сегодняшний день 99% казахстанцев представляют декларации в электронном виде.

По предварительному расчету 3 этапа из 1,7 млн (без супругов) сначала текущего года представили декларацию об активах и обязательствах (ф. 250.00) 424,9 тыс. или 24,4%, (по 2 этапу из 2,8 млн деклараций о доходах и имуществе (ф.270.00) представили 1 346,9 тыс. граждан или 40,6%).

Как проводится налоговый контроль мобильных переводов

Мобильные переводы предназначены для безналичного перевода денег между физическими лицами для личных целей и не подлежат налогообложению.

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Так, в 2022 году определены признаки мобильных переводов для предпринимательских целей.

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

При приеме безналичных платежей на банковский счет за реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг (подпункт 3-1) статьи 27 Предпринимательский кодекс).

Согласно нормам закона "О платежах и платежных системах", предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны при приеме платежей с использованием платежных карточек осуществлять продажу товаров (работ, услуг) по цене, не превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами (статья 40 закона).