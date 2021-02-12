Алматинцев предупреждают - будьте осторожны в горах

Синоптики обратились к жителям Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы РГП "Казгидромет", сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, - отметили синоптики.

Несмотря на штормовые предупреждения - любители гор продолжают покорять вершины.

МЧС ранее рассказал, что в горах Алматы идут поиски мужчины. В поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек личного состава.