Алматинцев предупреждают - будьте осторожны в горах

12 февраля 2021, 16:50
Фото: pexels.com

Синоптики обратились к жителям Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы РГП "Казгидромет", сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, - отметили синоптики.

Несмотря на штормовые предупреждения - любители гор продолжают покорять вершины.

МЧС ранее рассказал, что в горах Алматы идут поиски мужчины. В поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек личного состава.


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