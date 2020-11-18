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Рогозину ответили, кому принадлежит космический аппарат "Буран", который он хотел купить

Глава Роскосмоса хотел выкупить у неизвестного космический аппарат, хранящийся на "Байконуре".

Фото : change.org18 ноября 2020, 11:59

Генеральный директор АО "РКК Байконур" Даурен Муса ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его заявление о принадлежности космического корабля "Буран" частному лицу, передает zakon.kz.

15 ноября в своем Twitter Рогозин написал: "Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе) ракеты "Энергия-М". (прим.: этот твит сейчас недоступен)

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В комментариях отметился Генеральный директор АО "РКК Байконур" Даурен Муса. Он написал:

Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физ.лицу, а находятся на балансе АО "РКК Байконур". Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми. Это наша общая история.

"Буран 1.02" - второй летный экземпляр многоразового космического корабля типа "Буран". Он был завершен на 95-97%. Хранится на космодроме "Байконур". Буран 1.01 был разрушен из-за обрушения здания, где он хранился до 2002 года.


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