Грузовой поезд сбил 14 лошадей в ЗКО

11 февраля в Западно-Казахстанской области грузовой поезд сбил 14 лошадей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой Город.

В Линейный отдел полиции на станции Уральск от диспетчера поступило сообщение о том, что на перегоне станции Сулусай-Жаркий машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение в связи с наездом 14 лошадей, находившихся на железнодорожных путях. первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин

Все животные погибли. Стоянка поезда составила 46 минуты.

По словам Калижана Кобландина, в ходе проверки транспортные полицейские установили владельца лошадей. Им оказался 35-летний житель города Аксай Западно-Казахстанской области.

В отношении него составлен административный протокол по ст. 559 ч. 1 КоАП РК "Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог). Калижан Кобландин

Также он добавил, что с начала года зарегистрировано 198 фактов экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 147. В том числе лошадей – 77, верблюдов-10, КРС-57.

За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 85 владельца скота.