Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Грузовой поезд сбил семь лошадей в Акмолинской области

Семь лошадей попали под грузовой поезд в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
В Казахстане за несколько дней 10 лошадей попали под грузовой поезд, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП на транспорте 2 декабря на перегоне ст.ст. Сороковая-Сарыоба машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения лошадей на железной дороге.

"Наезд предотвратить не удалось, в результате столкновения были сбиты семь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 38 минут", – говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники линейного управления полиции на станции Астана установили хозяина лошадей. В отношении него составили административный протокол по ч.1 ст.559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и наложили штраф в размере 5 МРП.

поезд сбил лошадей

Фото: пресс-служба Департамента полиции на транспорте

4 декабря аналогичный случай произошел на перегоне "Пресногорьковская-Бауманский" Северо-Казахстанской области. Машинист грузового поезда заметив табун лошадей стал тормозить. Под колеса  попали три лощади. Хозяина скота привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Остальные 25 голов лошадей были помещены в загон.

Ранее в Акмолинской области грузовой поезд сбил 32 лошади. 

Анастасия Стативкина
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: