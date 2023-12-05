Грузовой поезд сбил семь лошадей в Акмолинской области

В Казахстане за несколько дней 10 лошадей попали под грузовой поезд, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП на транспорте 2 декабря на перегоне ст.ст. Сороковая-Сарыоба машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения лошадей на железной дороге.

"Наезд предотвратить не удалось, в результате столкновения были сбиты семь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 38 минут", – говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники линейного управления полиции на станции Астана установили хозяина лошадей. В отношении него составили административный протокол по ч.1 ст.559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и наложили штраф в размере 5 МРП.

Фото: пресс-служба Департамента полиции на транспорте

4 декабря аналогичный случай произошел на перегоне "Пресногорьковская-Бауманский" Северо-Казахстанской области. Машинист грузового поезда заметив табун лошадей стал тормозить. Под колеса попали три лощади. Хозяина скота привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Остальные 25 голов лошадей были помещены в загон.



Ранее в Акмолинской области грузовой поезд сбил 32 лошади.