10 фактов о профессии телеведущего

В чем плюсы и минусы профессии, откуда вообще появляются телеведущие и какие навыки пригодятся на первых порах: изучаем одну из самых популярных профессий на ТВ.

У работы телеведущего всегда была своя специфика. Например, у первых представителей профессии в ходу была зеленая помада и такие же румяна для лица. Именно зеленый цвет на черно-белых телеэкранах позволял добиться нужной яркости образа, тогда как красные оттенки сильно искажали телекартинку, делая губы ведущих абсолютно черными.

Расцвет профессии пришелся на 1960-е, когда появилась вторая государственная программа и, помимо новостных сводок «с полей» и трансляций военных парадов, в эфир стали выходить научно-популярные передачи и развлекательные программы. Такие телеведущие, как Игорь Кириллов, Сергей Капица, Валентина Леонтьева и Ангелина Вовк, которых тогда называли «дикторами Гостелерадио», стали чуть ли не главными звездами в масштабах страны. Стать телеведущим было очень непросто, приходилось проходить очень жесткий отбор и соответствовать крайне строгим стандартам.

Сегодня, когда на пульте телевизора уже не хватает кнопок для все новых и новых телеканалов, «порог входа» в профессию значительно снизился и попробовать стать телеведущим может практически каждый человек.



Что делает телеведущий

Телеведущий — это лицо телеканала, человек, который формирует его бренд и непосредственно общается со зрителем. Телеведущие ведут новостные и информационные программы, берут интервью и развлекают зрителей в различных ток-шоу и игровых передачах. В соответствии с форматом меняется и типаж ведущих. Если для выпуска деловых новостей нужен строгий диктор в классическом костюме, то на кулинарное шоу со звездами с большей охотой возьмут жизнерадостного толстяка в поварском колпаке.



Базовые требования

Если вы хотите стать телеведущим, прежде всего, вы должны забыть о стеснении и робости. Эта работа подразумевает общение с многомилионной зрительской аудиторией, и никакой скованности в вас быть не должно. Преодолеть природную скромность и зажатость хорошо помогают актерские курсы и опыт выступления на публике в театральных кружках или клубах ораторского мастерства.

Широко распространено заблуждение, что у телеведущего обязательно должна быть привлекательная внешность и спортивная фигура, но на самом деле это далеко не главное. На телевидении можно встретить много самых разных типажей — вспомните хотя бы знаменитого ведущего прогноза погоды на НТВ — Александра Беляева, который своей обворожительной улыбкой и природной иронией затмевал всех молодых и длинноногих конкуренток с других телеканалов.

Для телеведущего гораздо важнее внутренняя харизма, чувство юмора, умение импровизировать и четко поставленная грамотная речь без серьезных дефектов. Последнее — действительно важно. Крайне редко телеканалы готовы пробовать на роль ведущих людей с заиканием, картавостью или тихим голосом. Но даже эти недостатки можно перебороть, поработав с хорошим логопедом и преподавателем вокального мастерства.



Образование

Путь в профессию начинается с соответствующего образования. На заре нового российского телевидения многие ведущие приходили в профессию практически случайно: Валдис Пельш, окончивший филфак МГУ, попал в «Угадай мелодию» после знакомства с Владом Листьевым на концерте «Несчастного случая», а Тимур Кизяков, получив права вертолетного летчика и диплом инженера МЭИ, пришел в профессию, временно подменяя заболевшего друга, который писал сценарии для телевидения. Но сегодня пройти конкурентный кастинг на роль ведущего без профильного образования почти невозможно.

Наибольшие шансы предоставляет обучение по специальности «тележурналистика». Самые авторитетные позиции здесь занимают МГУ, МГИМО, РГГУ, ГИТР, МИТРО и Останкинский институт телевидения и радиовещания. Помимо этого, в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга есть много краткосрочных курсов и коммерческих школ-мастерских, которые готовят тележурналистов.

Главное преимущество, которое дает специализированное образование еще на этапе обучения — это возможность реальной практики на телевидении. Уже к 3-4 курсу студенты регулярно участвуют в кастингах, работают на передачах и пробуются в различные телепроекты. Практика помогает наработать обширный опыт в профессии и заручиться полезными связями.



Опыт

Большинство популярных телеведущих начинали свою карьеру в телевидении с менее ответственных ролей. Иван Демидов, завоевавший огромную популярность в роли ведущего «МузОбоза» был простым осветителем, Алексей Пиманов бессменный ведущий программы «Человек и закон», долгое время работал простым видеоинженером в Останкино, пока не получил второе высшее журналистское образование в МГУ. Но это скорее исключительные случаи — «большие» телеведущие чаще вырастают из редакторов телепрограмм и рядовых корреспондентов. Этот путь прошли практически все ведущие новостных и информационных программ: Михаил Антонов, Елена Мартынова, Мария Ситтель и Ольга Белова.



Если вы твердо поставили себе цель стать телеведущим, то не считайте зазорным идти на самые низкооплачиваемые должности в телестудиях. На любой из них вы посмотрите на профессию изнутри и приобретете полезные знакомства.



Развитие

Телеведущий — это не просто «говорящая голова» в кадре. Вы должны суметь заинтересовать зрителя, чтобы он вернулся посмотреть на вас через неделю. Чувство юмора, широкий кругозор, способность поддержать беседу на любую тему и импровизировать в любой ситуации — ваши главные конкурентные преимущества.

Работайте над актерским мастерством, мимикой, вокальными данными и дикцией. В совершенствовании навыков правильной речи сильно помогают тренировочные скороговорки и чтение сложных технических текстов вслух. Легенда про знаменитого оратора Демосфена, оттачивавшего четкость речи при помощи камешков во рту, имеет право на жизнь и сейчас. Многие телеведущие пользуются этим приемом до сих пор.

Немалое значение имеет и скорость речи — эфирное время стоит больших денег и умение четко и быстро донести информацию до зрителя в мире телевидения ценится очень высоко. В России первое место среди телеведущих, которые говорят быстрее всех, до сих пор с большим отрывом делят Тина Канделаки и Андрей Малахов.



Синтез профессий

Телеведущие — это не просто ходячие «граммофоны», которые красиво озвучивают тексты, подготовленные редакцией. Рынок намного выше ценит профессионалов, которые принимают участие в подготовке своих передач — ищут дополнительную информацию, готовят интересные вопросы, занимаются журналистской работой и умеют импровизировать в кадре. Только совмещение профессий ведущего и журналиста позволит в полной мере реализовать свой талант общения с аудиторией.



ЧП в прямом эфире

Очень важное качество для ведущего — умение быстро и правильно реагировать на нештатные ситуации, особенно во время прямого эфира, который не дает шанса на второй дубль. Падение софита на голову гостя в студии, внезапный поцелуй прохожего во время стендапа или обильное носовое кровотечение прямо в кадре — подобные ЧП и нелепые курьезы случаются регулярно и от того, насколько быстро и грамотно вы сможете сообразить, что делать дальше, во многом зависит успех вашей карьеры.

Яркий пример находчивости недавно продемонстрировал ведущий одного из американских кабельных каналов. В самый разгар сводки погоды в кадре внезапно появилась его коллега, увлеченно играющая в Pokemon GO на телефоне. Ведущий не растерялся и с улыбкой сообщил телезрителям об опасности полного погружения в виртуальный мир, призвав отрываться от экрана и смотреть по сторонам даже во время погони за самым редким покемоном.

Чаще всего телеведущих преследуют оговорки, нелепые падения и приступы неконтролируемого смеха. Всегда будьте готовы к неожиданным поворотам, так как в самых сложных случаях,они могут стоить вам карьеры.



Нетипичная работа

Работа ведущего не всегда подразумевает классический студийный формат. Возможно, вам придется работать в кадре, стоя по пояс в бассейне с крокодилами или брать интервью у чемпиона по скайдайвингу прямо под куполом парашюта на высоте в пару километров.

Особая сфера работы телеведущих — это экстренные выпуски новостей. Они требуют сосредоточения всех навыков журналиста. Внештатные ситуации, требующие срочного выхода в эфир, как правило, носят трагический характер — это теракты, техногенные катастрофы и природные бедствия. О них становится известно буквально за несколько минут до выхода в эфир, и ведущий зачастую вынужден работать без телесуфлера и сценария, в режиме реального времени импровизируя, чтобы максимально корректно донести информацию до своих зрителей. Такие выпуски — настоящее испытание для профессионалов и далеко не все ведущие могут с честью выдержать его.



Зарплата и перспективы

Профессия телеведущего предполагает очень большую вилку заработной платы: от 25 тысяч рублей в месяц на региональных телеканалах до 300-500 тысяч в месяц на каналах федерального охвата. При этом средняя заработная плата тележурналистов в России в 2018 году держалась на планке в 63 тысячи рублей.

Размер гонорара в большой степени зависит от статуса телеканала, популярности телепроекта, в котором задействован ведущий, и масштаба зрительского интереса к нему. Телеведущие также получают надбавки за нередкую сверхурочную работу и прирост зрительской аудитории. Именно поэтому даже зарплаты телеведущих одного и того же канала могут отличаться в разы. Такие звезды Первого канала, как Дмитрий Нагиев или Иван Ургант могут получать в рамках одного телепроекта от 1,5 до 4 миллионов рублей в месяц, тогда как зарплата «рядовых» ведущих «Вестей» колеблется от 300 до 500 тысяч. Зарплаты зарубежных звезд отличаются в десятки раз. Например, знаменитая Опра Уинфри зарабатывает в месяц до 23 миллионов долларов.

В целом, успех в профессии телеведущего зависит только от вас самих, а также от небольшой примеси удачи.



Обратная сторона медали

Как и всякая другая профессия, работа телеведущего имеет и «обратную», непривлекательную сторону. Популярный телеведущий всегда на виду, с первого выпуска телепроекта он становится публичной личностью в масштабах всей страны со вытекающими проблемами: назойливые фанаты, недоброжелательные комментарии в социальных сетях, завистники и насмешники — непременные спутники любого публичного человека. От того, насколько адекватно вы сможете воспринимать все это, зависит, в первую очередь, ваше душевное здоровье.

Кроме того, ведущие телешоу и развлекательных программ очень скоро перестают принадлежать сами себе. Над их образом работают стилисты и гримеры, костюмеры строго следят за гардеробом, а начальство вписывает в рабочий контракт пункты, серьезно ограничивающие личную свободу. Например, известных шоуменов нередко заставляют скрывать свою личную жизнь (и даже семейные отношения), чтобы удержать у экранов аудиторию противоположного пола. Телеведущие крупных проектов становятся заложниками своего образа и после смены работы, зачастую, не могут найти себя в новом формате из-за предрассудков работодателей и зрительской аудитории.

С другой стороны, высокая известность становится вашим капиталом и способствует успешному развитию карьеры. Как только люди начнут узнавать вас на улице, рекламодатели наперебой станут приглашать вас прорекламировать их товар или сняться в новом проекте с заманчивыми гонорарами.