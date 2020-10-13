Большинство россиян не понимают, зачем покупать подписку на видеосервисы

Компания Mediascope в рамках Национального рекламного форума представила результаты исследования онлайн-потребления видеоконтента.

По данным опроса, 74% россиян смотрят платный видеоконтент, при этом около 40% отдают предпочтение пиратскому видео онлайн.

63% участников опроса согласились, что не понимают, зачем платить за подписку, если в интернете все можно найти бесплатно, хотя число таких людей сократилось за последние два года в 1,5 раза. Еще 61% готовы смотреть рекламу, если она позволяет бесплатно смотреть контент. Предпочитают заплатить за подписку, чтобы смотреть видео без рекламы, 17% респондентов, их число также выросло в 1,5 раза.

У 20% респондентов был опыт пользования платными видеосервисами — за последние два года количество таких людей увеличилось в 1,5 раза. Никогда не оплачивали кинопродукцию 4% опрошенных. По данным исследования Mediascope, самая большая доля респондентов среди тех, у которых готовность платить за видео зависит от обстоятельств — 27%, а 23% россиян не хотят тратить деньги на видеоконтент.

Соотношение аудитории легальных видеоплееров в России к смешанной — зрители как легального, так и пиратского контента на десктопах, осталось на уровне 60% к 40%.

Большинство опрошенных смотрят контент видеосервисов — 74%, пользовательский контент в интернете интересует 71% россиян и видеоблоги — 63%.

Практически ежедневно онлайн-контент потребляют 39% респондентов, 33% смотрят видео в интернете от трех до пяти дней в неделю, а 28% — один или два раза в неделю.

Наиболее популярными устройствами для просмотра видео являются компьютеры (65%), которые в основном использует аудитория в возрасте 45-54 лет, смартфоны — 55%, их доля высока у молодежи 16-24 лет, и Smart-TV — 17%.

Онлайн-опрос проводился среди жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 16 до 54 лет, в котором приняли участие 2 тысячи человек.