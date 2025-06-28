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Общество

В МВД обратились с важной просьбой к казахстанским водителям

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 13:17 Фото: Zakon.kz
За последние годы в Казахстане в два раза сократилось число погибших в ДТП. Об этом рассказал председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил водителям и пешеходам о том, что дорожная дисциплина – не просто правило, а вопрос человеческой жизни, и обратился к казахстанцам:

"Призываем вас соблюдать простые, но жизненно важные правила: не превышайте установленную скорость, никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Дисциплина – это не ограничение, а защита. Она бережет вас и ваших близких".

Султанбаев отметил, что водители, пешеходы и родители несут личную ответственность за безопасность на дорогах, и подчеркнул, что снижение числа летальных исходов во время аварий – результат совместных усилий всего общества.

"Однако наша главная цель – добиться того, чтобы на дорогах не погиб ни один человек. Ни одна жизнь не должна обрываться на трассе", – резюмировал он.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев ответил на просьбы простить водителей, которые ранее садились пьяными за руль, и вернуть им право на управление автотранспортом.

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Андрей Дюсупов
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