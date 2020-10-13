Как облегчить и оптимизировать процесс графического оформления во время прямых трансляций

Обзор камер компании JVCKENWOOD, которые позволяют накладывать графику на видеоряд во время прямых спортивных и новостных трансляций



Часто те, кто работает в сфере прямых трансляций, сталкиваются с необходимостью снабжать видеоряд определенным графическим оформлением. Например, логотип, титры, базовая информация о снимаемом событии (место, время), названия команд, счет матча. Во многих случаях для этого не нужны специализированные системы графического оформления, их возможности для таких задач избыточны.

Использование дополнительного оборудования делает мобильный комплекс более дорогим и громоздким. А если на месте события работает всего один человек, то ему просто не справиться и со съемкой, и с задачами графического оформления средствами сторонней системы. Поэтому компания JVC KENWOOD снабдила некоторые свои камеры возможностями наложения графики на видеоряд.

Спортивные интернет-трансляции

Первой камерой с графическими функциями, была 4K JVC GY-HM200ESB, оптимизированная для проведения спортивных интернет-трансляций — как прямых, так и в записи. И в том, и в другом случае имелась возможность создания и наложения графики, правда, в режиме HD.

Сейчас на смену 200-й пришла модель JVC GY-HM250ESB, также располагающая функциями графики. При этом ей не требуются никакие дополнительные внешние устройства — знакогенератор, микшер и прочее. Графика может быть как в нижней трети, так и полноэкранной. Для оформления, например, в нижней трети экрана может быть создана специальная полоса, разделенная на несколько секций. В каждой из которых отображается соответствующая информация: названия команд, таймер, счет игры и др.

Графические файлы создаются с помощью приложения JVC SDP Generator, копируются на карту памяти SD и с нее уже переносятся в память камеры. Таким образом можно внести до 10 файлов.

По сути, графические композиции, созданные в приложении и импортированные в камеру, — это шаблоны. Их содержание можно динамически менять в процессе трансляции, вводя обновляемую текстовую и цифровую информацию в соответствующие поля и обеспечивая автоматическое обновление данных, например, времени или иных параметров, синхронизированных с внешним источником.

JVC SDP Generator уже имеет несколько предварительно настроенных цветовых схем, что не мешает, однако, создавать и собственные баннеры с текстом. В результате один телерепортер имеет возможность вести прямые потоковые трансляции на различные интернет-порталы, снабжая их необходимой инфографикой.

Онлайн-управление титрами (включение/выключение, редактирование выводимой информации) выполняется через web-браузер камеры с планшета или ноутбука. Главное, чтобы камера и планшет/ПК были в одной сети или соединены друг с другом напрямую по Wi-Fi. Изменение информации выполняется автоматически (для счетчика времени, например) и вручную (при изменении счета игры).

Помимо спортивной графики, в JVC GY-HM250ESB есть возможность формирования новостного оформления, в том числе таких элементов, как имя и фамилия репортера и/или интервьюируемого им человека, место и время действия и т.д.

В дополнение к графике, которая располагается в нижней трети экрана, есть и полноэкранный режим. В этом случае в памяти самой камеры можно сохранить до 50 изображений с прозрачностью (png) и без (jpeg). Из них можно создать слайд-шоу с одноразовым отображением или зацикленным, а также настроить интервал. А накладывать графику можно как на записываемое, так и на транслируемое вживую HD-видео.

В России все камеры с маркировкой JVC GY-HM250E уже имеют встроенные графические функции.

Новостные трансляции

На PTZ-камере JVC KY-PZ100BEBC также есть встроенные функции наложения графики, которыми можно воспользоваться во время новостных трансляций и видеоконференций. Причем камера запоминает титры для определенной предустановки. Это может быть удобно при проведении видеоконференций, когда камера автоматически отображает данные о выступающем по каждой из десяти первых предустановок. Также на этой камере доступна полноэкранная графика.

И, наконец, новейшая 4K-камера JVC GY-HC550E с матрицей 1" из линейки CONNECTED CAM также обладает развитыми возможностями графического оформления HD-видео в процессе его записи и потоковой передачи. Эта камера оптимизирована для новостной работы силами одного человека, который выполняет одновременно съемку, графическое оформление и работу тележурналиста.

Камера позволяет разместить поверх видео большое количество разных графических элементов. В их состав входят титр прямого эфира (Live), логотип, графика в нижней трети с фоном и текстом, баннер инфографики (например, информация о погоде) и позиционируемый в любом месте экрана водяной знак.

Некоторые компоненты уже содержатся в памяти камеры, некоторые импортируются в нее с SD-карты, будучи заранее созданы в бесплатном приложении JVC SDP Generator. Терминалом управления является планшет, смартфон или ноутбук, подключенный по сети или через Wi-Fi.

Видеооператор Сергей Машков проводит съемки и прямые интернет-трансляции любительских матчей по футболу и волейболу. Параллельно он выполняет роль комментатора. В своей работе Сергей использует видеокамеру JVC GY-HM200ESB.



«Камерой JVC GY-HM200ESB пользуюсь в основном для проведения прямых спортивных интернет-трансляций. Выбор в ее пользу был сделан, потому что она позволяет накладывать графику на видео и динамически ее корректировать в соответствии с изменением счета игры в реальном времени.

Помимо собственно видеосъемки самой полезной и необходимой функцией для меня является возможность накладывать графику на видео в прямом эфире. Еще одна важная возможность, которую обеспечивает камера, — это выход в прямой эфир прямо с нее, без использования дополнительного оборудования.

Что касается работы с графикой, то она очень проста и интуитивно понятна. В том числе и благодаря заранее подготовленным шаблонам для разных видов спорта, а также для репортажа.

Графические файлы я создаю с помощью приложения JVC SDP Generator, которое можно скачать с web-сайта JVC, а потом импортирую эти файлы в камеру. Для создания элементов с логотипами команд и их названиями пользуюсь программой Adobe Photoshop.

Когда одновременно выполняешь съемку, комментируешь игру и обновляешь графику, сложно еще и следить за фокусом. Поэтому я снимаю в режиме автоматической фокусировки с использованием Focus Assist. Фокус камера держит хорошо, особенно, если плавно работать трансфокатором.

Знаю, что сегодня для трансляций в Интернет часто используют сотовые телефоны. Но возможности видеокамеры намного шире по сравнению даже с новейшими моделями смартфонов при сопоставимой цене. Видеокамера позволяет брать крупный план без потери качества, с чем смартфоны пока не справляются.

С помощью 200-й можно вести трансляции на разные площадки, например, ВК и YouTube, а также накладывать на видео графику в прямом эфире. А смартфоны этого делать не позволяют.

Сложно переоценить 12-кратный объектив, запись на две карты памяти одновременно, съемку в условиях низкой освещенности. Словом, полезных функций у камеры очень много — можно долго перечислять. О работе со звуком я уж и не говорю — у смартфонов нет ни разъемов XLR для подключения внешних микрофонов, ни возможности регулировать уровень звука.

Учитывая все это, могу уверенно сказать, что выбор в пользу JVC GY-HM200ESB оказался оправдан не только функционально, но и экономически — я ни разу не пожалел о потраченных деньгах. Эта камера оптимальна для спортивных онлайн-трансляций небольшого масштаба, будь то спортивное мероприятие, корпоративное видео и т.д. Всем, кто работает в этой сфере, рекомендую обратить на JVC GYHM200ESB внимание.

В завершение хочу подчеркнуть, что речь идет о модели JVC GY-HM200ESB, а модель JVC GYHM200E лишена многих графических возможностей, в частности, в ней нет шаблонов для футбола, хоккея, репортажа.

Еще я столкнулся с тем, что при трансляции с помощью собственного кодера камеры некоторые модели смартфонов в приложении ВК некорректно отображают видео. Видимо, не совпадают форматы или кодеки.

А на некоторых моделях iPhone отсутствует звук, если при съемке использовался внешний микрофон, подключенный к XLR.

Но это уже проблемы смартфонов, а не камеры. Поскольку на Android-устройствах и в Windows проблем с просмотром видеотрансляций нет».



Как уже писали выше, сейчас на смену модели JVC GY-HM200ESB пришла новая JVC GY-HM250ESB, которая не только обладает всеми достоинствами 200-й, но и превосходит ее по многим показателям.