В Алматы работают камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом

2500 камер видеонаблюдения в городе Алматы имеют доступ к функции искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Со слов официального представителя ДП города Алматы Салтанат Азирбек, в эпоху развития информационных технологий, высокотехнологичные камеры – хорошее подспорье при обеспечении безопасности в мегаполисе. Как передает корреспондент Astana TV, системы видеонаблюдения в Алматы постоянно совершенствуются.

Власти города уверены, что в сочетании с другими мерами общественной безопасности современные технологии могут:

значительно снизить уровень преступности;

повысить доверие граждан к правоохранительным органам.

13 декабря серьезная авария в Алматы произошла из-за путаницы сигнала светофора.