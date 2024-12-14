В Алматы работают камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2500 камер видеонаблюдения в городе Алматы имеют доступ к функции искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
Со слов официального представителя ДП города Алматы Салтанат Азирбек, в эпоху развития информационных технологий, высокотехнологичные камеры – хорошее подспорье при обеспечении безопасности в мегаполисе. Как передает корреспондент Astana TV, системы видеонаблюдения в Алматы постоянно совершенствуются.
Власти города уверены, что в сочетании с другими мерами общественной безопасности современные технологии могут:
- значительно снизить уровень преступности;
- повысить доверие граждан к правоохранительным органам.
13 декабря серьезная авария в Алматы произошла из-за путаницы сигнала светофора.
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