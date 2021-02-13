Изнасилование девочки в Сатпаеве: за массовые беспорядки судят 55 человек

В Сатпаеве за массовые беспорядки, произошедшие после известия об изнасиловании пятилетней девочки, будут судить трех подростков, передает zakon.kz.

По делу проходят 57 подозреваемых, 44 из них находятся под стражей. В отношении пятерых выбрана мера пресечения – домашний арест. Трое несовершеннолетних. Они все под присмотром родителей. официальный представитель прокуратуры Карагандинской области Нурсултан Калдырбай

Вечером 23 июля 2020 года в Сатпаеве пятилетнюю девочку нашли в голом виде, перевязанную скотчем, под диваном в квартире 62-летнего местного жителя. Это спровоцировало массовые беспорядки. Горожане требовали выдать насильника на самосуд. Сейчас по делу о массовых погромах суда ожидают несколько десятков человек, многие - за решеткой. Среди обвиняемых также трое подростков 16- и 17-ти лет.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев взял на личный контроль дело об изнасиловании девочки. По этому делу задержали троих подозреваемых.

6 октября 2020 года одного из подозреваемых обнаружили повешенным в камере следственного изолятора в Караганде. Экспертиза показала, что на теле 62-летнего мужчины не было следов избиения или других травм. Медики официально признали, что это был суицид.

12 февраля стало известно, что резонансное уголовное дело о похищении и изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве передано в суд. На скамье подсудимых - два местных жителя. По данным некоторых СМИ, это супруги, которых обвиняют в соучастии.