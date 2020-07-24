Происшествие в Сатпаеве: следствие идет по факту похищения и изнасилования

Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о событиях минувшей ночи в Сатпаеве, передает zakon.kz.

23 июля в полицию города Сатпаев поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. По словам министра, сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Был Ззадействован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры. Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека, изнасилование малолетней, - сообщил глава МВД.

Отметим, на произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия.

Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены. В настоящее время обстановка в городе стабильная, ситуация находится под контролем.

Органами внутренних дел приняты необходимые дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка, - добавил Тургумбаев.

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