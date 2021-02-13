Чем опасен сыр для здоровья

Опасность сыра раскрыли эксперты по здоровому питанию, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", сыр любят во многих странах, он также является хорошим источником белка, кальция и фосфора. При этом употреблять его, как и все продукты, следует в умеренных количествах, чтобы избежать проблем со здоровьем.

По словам специалистов, особенно следует обратить внимание на сыры с высоким содержанием насыщенных жиров.

Эксперт по здоровому питанию Тоби Амидор обратила внимание, что злоупотребление сыром может увеличить риск сердечных заболеваний.

Это особенно относится к тем, у кого в семейном анамнезе есть случаи высокого уровня холестерина или болезней сердца, - отметила она.

Кроме того, в сыре содержится много натрия, который может повышать кровяное давление. Специалист уточнила, что людям, страдающим от гипертонии, следует ограничить потребление этого вещества до 2 400 мг в день. В связи с этим она рекомендовала им исключить из рациона соленые сыры.

Также эксперты указали, что из-за сыра увеличивается вес. Более того, в больших количествах продукт способен привести к расстройству ЖКТ, например, к повышенному газообразованию и вздутию живота, а в некоторых случаях – к запору.