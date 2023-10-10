Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Специалисты рассказали, как выбрать сыр с плесенью

Специалисты рассказали, как выбрать сыр с плесенью Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде сыра с плесенью и напомнили на что нужно обратить внимание при его выборе, сообщает Zakon.kz

Как отметили специалисты, сыр с плесенью является необычным и пикантным продуктом, который пользуется популярностью среди гурманов. Этот вид сыра отличается мягким, кремовым вкусом, текстурой и специфическим ароматом, который образуется благодаря наличию плесени.

При покупке сыра с плесенью следует обратить внимание на:

  • Состояние упаковки. Она должна быть целой и без повреждений.
  • Срок годности и условия хранения. Неправильное хранение может привести к размножению болезнетворных микроорганизмов, поскольку плесень является живым организмом, который продолжает свой рост в продукте.
  • Плесень. Она должна быть однородной и не иметь повреждений. Лучший вариант – это целые ломтики сыра, которые визуально должны быть ровными и без подозрительных пятен.

Польза такого сыра:

  • содержит высокое количество белка, кальция, фосфора;
  • содержит витамины D, A и группы B.

Эти вещества положительно влияют на работу нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, сыры с плесенью способствуют укреплению иммунитета, благодаря содержанию живых активных микроорганизмов. Плесень, присутствующая в сыре, является источником полезных пробиотиков.

Вред

Слишком большое количество может вызвать:

  • проблемы с пищеварением;
  • аллергическую реакцию.

Также следует учесть, что плесень – это гриб, и поэтому существует вероятность заражения грибковыми инфекциями, особенно если упаковка сыра была нарушена или истек срок годности.

Ранее специалисты рассказали, почему чеснок считают природным сокровищем.

Читайте также

О вреде кофе по утрам рассказала диетолог
О вреде кофе по утрам рассказала диетолог
Гороскоп на неделю: главные события, которые вас поджидают в грядущие дни
Гороскоп на неделю: главные события, которые вас поджидают в грядущие дни
книги для личного развития
Книги для личного развития, которые стоит прочитать в 2023 году
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления