Специалисты рассказали, как выбрать сыр с плесенью

В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде сыра с плесенью и напомнили на что нужно обратить внимание при его выборе, сообщает Zakon.kz

Как отметили специалисты, сыр с плесенью является необычным и пикантным продуктом, который пользуется популярностью среди гурманов. Этот вид сыра отличается мягким, кремовым вкусом, текстурой и специфическим ароматом, который образуется благодаря наличию плесени.

При покупке сыра с плесенью следует обратить внимание на:

Состояние упаковки. Она должна быть целой и без повреждений.

Срок годности и условия хранения. Неправильное хранение может привести к размножению болезнетворных микроорганизмов, поскольку плесень является живым организмом, который продолжает свой рост в продукте.

Плесень. Она должна быть однородной и не иметь повреждений. Лучший вариант – это целые ломтики сыра, которые визуально должны быть ровными и без подозрительных пятен.

Польза такого сыра:

содержит высокое количество белка, кальция, фосфора;

содержит витамины D, A и группы B.

Эти вещества положительно влияют на работу нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, сыры с плесенью способствуют укреплению иммунитета, благодаря содержанию живых активных микроорганизмов. Плесень, присутствующая в сыре, является источником полезных пробиотиков.

Вред

Слишком большое количество может вызвать:

проблемы с пищеварением;

аллергическую реакцию.

Также следует учесть, что плесень – это гриб, и поэтому существует вероятность заражения грибковыми инфекциями, особенно если упаковка сыра была нарушена или истек срок годности.

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