Что известно о появлении третьего цифрового эфирного мультиплекса

В распоряжении редакции obob.tv оказался документ, который является официальным ответом на запрос читателя, в котором он интересовался о перспективах появления третьего эфирного цифрового мультиплекса, о начале вещания эфирных телеканалов в разрешении HD, а также о переходе на трансляцию в кодеке сжатия HEVC.

Учитывая то, что информации по этому поводу в последнее время появляется мало и хочется узнать актуальную официальную позицию министерства по данным вопросам, то, с разрешения нашего читателя, мы публикуем здесь ответ Минцифры на его запрос.

В связи с Вашим обращением, поступившим в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее- Министерство) по электронным системам общего пользования, сообщаем следующее.

Решение о перспективах и порядке формирования третьего (регионального) мультиплекса не может приниматься до оценки экономических условий функционирования телеканалов второго мультиплекса по итогам 2020 года в условиях их вещания на всю территорию, заявленную в лицензии, что будет возможно не ранее 2021 года. При этом подтвержден ранее заявленный подход о том, что региональные телеканалы в цифровом эфире в третьем мультиплексе должны обеспечить охват не менее 95% населения субъекта Российской Федерации, так как вещание исключительно в столицах и крупных городах субъектов Российской Федерации только усугубит цифровое неравенство. Однако, в настоящее время требуемые частоты для внедрения третьего мультиплекса отсутствуют, отключение аналогового вещания региональных каналов на ситуацию существенно не повлияет.

Кроме того, отмечаем, что полноценных региональных каналов с круглосуточным собственным вещанием и качественным контентом относительно немного, а в мультиплекс может войти 10 каналов в формате SD или 3-4 канала в формате HD и оплачивать его функционирование должны будут телеканалы полностью – независимо от числа каналов в пакете. При этом объем рынка региональной рекламы представляется недостаточным для компенсации затрат вещателей на распространение в региональном мультиплексе. В связи с этим запуск вещания третьего мультиплекса, в том числе на занимаемых региональными телеканалами аналоговых частотах, и финансирование работ по созданию региональных мультиплексов за счет региональных каналов с привлечением средств бюджетов субъектов Российской Федерации в настоящее время не представляется возможным.

Относительно вещания в формате высокой четкости сообщаем, что в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Министерством совместно с другими заинтересованными органами государственной власти ведется работа по подготовке существующей телевизионной инфраструктуры к переводу эфирного цифрового наземного вещания на стандарт телевидения высокой четкости (HDTV). Вместе с тем единственным препятствием для перевода вещания российских телеканалов в формат высокой четкости является только низкая насыщенность потребительского рынка телеприемниками, поддерживающими стандарт видеокомпрессии HEVC. В связи с этим в настоящее время вопрос о принятии ряда мер по насыщению абонентского рынка цифровыми ТВ приемниками с поддержкой указанного стандарта рассматривается на уровне Правительства Российской Федерации.