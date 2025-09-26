#АЭС в Казахстане
Общество

В Министерстве ИИ и цифрового развития показали новый логотип

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 08:02 Фото: pixabay
25 сентября Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития представило новый логотип, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, логотип отражает стратегический курс Казахстана на построение высокотехнологичной и устойчивой цифровой экосистемы.

"Новый знак объединяет в себе символику высоких технологий и национальных ценностей, отражая миссию Министерства – сделать искусственный интеллект и цифровизацию драйвером устойчивого развития и общего процветания", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобороны ИИ и цифровизации

Из сообщения стало известно, что круг символизирует шанырак как основу национальной культуры и единства, а также планету, подчеркивая глобальный масштаб и открытость Казахстана миру. Квадраты внутри круга это отсылка к микрочипам и суперкомпьютерным системам, которые лежат в основе национальной AI-инфраструктуры.

Сетка образует цифровую матрицу, где каждая ячейка это элемент общего движения: государство, бизнес, наука и общество. Цвета логотипа передают преемственность традиций и устремленность в будущее.

Недавно в Минюсте рассказали, насколько достоверны данные виртуального вскрытия.

Фото Алия Абди
Алия Абди
