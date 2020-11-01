Программа НТВ-ПЛЮС для самозанятых: банковская карта Сбербанка

Мы продолжаем отвечать на наиболее популярные вопросы по программе НТВ-ПЛЮС для самозанятых.

В этой заметке из серии вопрос-ответ мы собрали ответы на вопросы, касающиеся, главным образом, карты Сбербанка (участие в программе НТВ-ПЛЮС для самозанятых предполагает наличие пластиковой или цифровой карты упомянутого выше банка, а также регистрацию в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и сервисе «Свое дело»), а кроме того, ответы на вопросы, касающиеся расчетов с клиентами, вывода вознаграждения и подтверждения доходов.

OBOB.TV: Вопрос от читателя-установщика: «Могут ли клиенты со мной рассчитаться безналичным платежом, если я буду зарегистрирован как самозанятый?»

НТВ-ПЛЮС: Конечно, могут. В случае расчета с юридическими лицами, зарегистрированный самозанятым выставляет им счет в свободной форме. В случае же расчета с физическими лицами, самозанятый в приложении Сбербанка «Свое дело» по факту выполнения работ или оказания услуг формирует и выдает клиенту чек. Напомним, Сбербанк является партнером рассматриваемой здесь программы НТВ-ПЛЮС для самозанятых.

Для безналичной оплаты своих работ самозанятый использует либо номер карты, либо номер расчетного счета карты. Если зарегистрированный самозанятым до того уже имел обычную (не виртуальную) карту Сбербанка, то он может продолжать пользоваться ею, как и привязанным к ней счетом. Однако, есть случаи, когда лучше открыть отдельную карту, и поэтому предусмотрена возможность открытия цифровой, виртуальной карты с привязанным к ней счетом.

Почему проще пользоваться именно отдельной картой? Например, в случае, когда самозанятый является наемным работником и получает зарплату на карту Сбербанка, ФНС может обложить такое поступление налогом на профессиональный доход, что затем придется опротестовывать. Схожие ситуации могут возникать в случаях с пенсиями, переводами и прочими денежными поступлениями. Во избежание подобных ситуаций проще завести отдельную карту. Например, цифровую.

OBOB.TV: Мы уже упомянули виртуальную карту. В чем еще ее преимущества?

НТВ-ПЛЮС: Т.к. это карта цифровая, виртуальная, то, что ее невозможно потерять. Еще одним преимуществом этой карты является то, что за ее получением не нужно никуда ехать, или же ждать курьера, который ее привезет. Она выпускается моментально. С помощью приложения можно осуществлять перевод денег на другие счета. Очень важным преимуществом является то, что карта бесплатна – т.е. за ее выпуск и обслуживание Сбербанк не взимает плату. Перевод денег на карту Сбербанка осуществляется в один клик в личном кабинете установщика на сайте НТВ-ПЛЮС.

OBOB.TV: И заключительный вопрос: «Сможет ли самозанятый подтвердить доход, например, для получения кредита в банке?»

НТВ-ПЛЮС: Подтверждение дохода для самозанятых не является проблемой, т.к. для этого достаточно в личном кабинете на сайте Сбербанка или ФНС скачать соответствующую справку о доходах.