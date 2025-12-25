#Казахстан в сравнении
Право

Может ли пенсионер сдавать в аренду квартиру как самозанятый

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:44 Фото: unsplash
Имеет ли право пенсионер сдавать квартиру в аренду как самозанятый? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью включены в Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение СНР для самозанятых, поэтому физические лица, в т.ч. пенсионеры, вправе сдавать свою квартиру в аренду при соблюдении определенных условий:

  • быть гражданином Республики Казахстан;
  • не являться индивидуальным предпринимателем (ИП) – режим для самозанятых доступен только физлицам;
  • осуществляемая деятельность должна быть включена в Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение СНР для самозанятых;
  • не использовать труд наемных работников;
  • ежемесячный доход не должен превышать 300 МРП, что составляет 1 297 500 тенге (в 2026 году 1 МРП равен 4 325 тенге).

Подоходный налог для самозанятых установлен в размере 0%, поэтому налог уплачиваться не будет.

От полученного дохода исчисляются социальные платежи в размере 4%, которые включают:

  • социальные отчисления (СО) – 1%;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 1%);
  • обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – 1%;
  • взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) – 1%.

Вместе с тем согласно статьям 243, 248 Социального кодекса, а также статье 28 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты СО, ОПВ,ОПВР, ВОСМС.

Таким образом, пенсионер полностью освобождается от уплаты социальных платежей.

СНР для самозанятых предусматривает использование специального мобильного приложения "e-Salyq Business".

Лариса Черненко
Лариса Черненко
