Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Алматы

Вечером 13 февраля водитель Volkswagen Touareg протаранил автобус городского маршрута, сообщает zakon.kz

Автобус двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении, следом за ним ехал Volkswagen Touareg.

Не доезжая улицы Жангельдина, по неизвестной причине водитель Touareg въехал сзади в автобус. Из-за сильного удара Volkswagen искорежило, пошёл дым. Очевидцы ДТП своими силами потушили автомобиль.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen был в невменяемом состоянии и от него шел стойкий запах алкоголя.

В результате ДТП пострадал водитель Touareg, его осмотрели на месте происшествия. В автобусе было несколько пассажиров, никто серьезных травм не получил.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.





Было отмечено, что автобус был новый и прошел только месяц с момента ввода в эксплуатацию.