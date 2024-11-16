Два водителя автобусов пострадали в Алматы после ДТП

Фото: скриншот из видео

В Алматы в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем, пострадали два водителя общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

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