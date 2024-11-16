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Два водителя автобусов пострадали в Алматы после ДТП

Два автобуса и легковушка столкнулись в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 12:26 Фото: скриншот из видео
В Алматы в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем, пострадали два водителя общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции, авария случилась 16 ноября в 5:20 в Турксибском районе.

"На улице Бекмаханова столкнулись два автобуса и автомобиль Chevrolet. За медицинской помощью обратились водители обоих автобусов. Других пострадавших нет". ДП Алматы

В деталях аварии разбираются сотрудники полиции Турксибского района.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ночь на 16 ноября, водитель автомобиля Kia K7, совершивший ДТП на новой развязке ул. Монке би – пр. Саина, сбежал с места происшествия.

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