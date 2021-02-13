Несколько ТЭС в Японии приостановили работу из-за землетрясения

Несколько тепловых электростанций (ТЭС) были остановлены из-за землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

В частности, речь идет о двух энергоблоках ТЭС "Хиромо" в префектуре Фукусима. На станциях сработала аварийная система остановки, в настоящее время не сообщается, когда планируется возобновить их работу.

В 23:08 по местному времени (20:08) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

Подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - к настоящему времени было зафиксировано уже более 10.

Землетрясение, случившееся в Японии, оказалось афтершоком 2011 года, сообщил представитель национального метеорологического управления Японии.

Минимум 20 человек пострадали в результате случившегося на северо-востоке страны. Местные власти занимаются сбором информации о пострадавших и возможных разрушениях. Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като на экстренной пресс-конференции сообщил, что объявленное ранее предупреждение об угрозе цунами снято.

В результате землетрясения около 950 тысяч домов остались без света. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр зафиксирован в районе префектуры Фукусима. В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли 18,4 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1».