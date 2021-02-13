Угрозу цунами из-за мощного землетрясения объявили в Японии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 13 февраля в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами.
Как сообщает ТАСС, в здании представительства в Токио из-за подземных толчков падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.
Level 6 EARTHQUAKE in Japan. Was in Fukushima but still shook my home well ! pic.twitter.com/rZSJYiOA5K— Mr Japan ???????? (@YLaylee) February 13, 2021
Whoa a little shaking in Japan tonight. #Earthquake pic.twitter.com/Fg5vLATU73— ダリル・ワートン-リグビー Darryl Wharton-Rigby (@whartonrigby) February 13, 2021
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