Угрозу цунами из-за мощного землетрясения объявили в Японии

13 февраля 2021, 20:29
Фото: AP Photo

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 13 февраля в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами.

Как сообщает ТАСС, в здании представительства в Токио из-за подземных толчков падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?