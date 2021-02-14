Умер солист госфилармонии имени Жамбыла Ашим Унайбеков

12 февраля скончался солист Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, лауреат международных конкурсов Ашим Унайбеков, сообщает zakon.kz.

О его смерти сообщили на Facebook-странице филармонии им. Жамбыла.

Жизнь может оборваться в любой момент... 12 февраля 2021 года мы потеряли артиста, солиста Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, человека с очень добрым сердцем Ашима Унайбекова. Коллектив филармонии глубоко скорбит о гибели артиста и выражает соболезнования его родным и близким. Мы будем помнить Ашима светлым, умным, порядочным и талантливым человеком, - говорится в сообщении.

Ашим Унайбеков родился и вырос в семье потомственных музыкантов. Его дед – выдающийся композитор, народный артист СССР и Казахской ССР, лауреат государственных премий Сыдык Мухамеджанов, родители – тоже музыканты.