Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

Ушел из жизни бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. О смерти музыканта в воскресенье, 17 ноября, рассказала супруга, сообщает Zakon.kz.

Актриса Марина Ичетовкина опубликовала трогательный пост в соцсетях, сопроводив его лаконичной строчкой:

"Лети, мое солнышко…".

Левкину было 57 лет, о причине его смерти родственники пока официально не заявляют. При этом известно, что в начале 2000-х музыканту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкин пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.

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