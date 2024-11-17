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Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

Владимир Левкин, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 14:16 Фото: Instagram/vladimirlyovkin
Ушел из жизни бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. О смерти музыканта в воскресенье, 17 ноября, рассказала супруга, сообщает Zakon.kz.

Актриса Марина Ичетовкина опубликовала трогательный пост в соцсетях, сопроводив его лаконичной строчкой:

"Лети, мое солнышко…".

Левкину было 57 лет, о причине его смерти родственники пока официально не заявляют. При этом известно, что в начале 2000-х музыканту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкин пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.

16 ноября 2024 года стало известно о смерти звезды фильма "Бриллиантовая рука" Светланы Светличной. Актрисе было 84 года.

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