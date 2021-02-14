Как распознать риелторов-обманщиков, рассказал специалист

Продажа квартиры – сложный и долгий процесс, в котором трудно обойтись без риелтора, передает zakon.kz.

Как рассказала агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка, чтобы найти брокера, который хочет помочь клиенту, а не нажиться на нем, нужно следовать нескольким простым советам.

По ее словам, для продажи квартиры лучше обратиться в риелторское агентство с именем – вероятность встретить там недобросовестного агента чрезвычайно мала.

Впрочем, и частный брокер может быть профессионалом. Правда, нельзя забывать, что нечестные игроки рынка жилья работают, как правило, на себя – ни одна уважающая себя компания не возьмет их в штат.

Отмечается, что собственника должны насторожить постоянные предложения снизить цену.

Дело в том, что недобросовестный агент стремится как можно быстрее продать квартиру и получить свою комиссию, - уточнила эксперт.

Еще один признак "черного" риелтора – это дублирование объявлений.

Если вы увидите, что на разных рекламных площадках цена вашей квартиры отличается, то имеет смысл отказаться от услуг своего агента, - посоветовала Коркка.

Размещая объявление с заниженной стоимостью, брокер пытается реализовать жилье в максимально короткий срок. Он быстро получит комиссию – вы продадите квартиру дешевле, чем могли бы.

Наконец, надо обратить внимание на то, платит ли комиссию риелтору еще и покупатель.

Собственник квартиры может поинтересоваться об этом у новых жильцов. Если вы столкнулись с двойной комиссией – меняйте агента, - резюмировала специалист.