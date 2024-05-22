Специалисты рассказали, как выбрать качественный чай

В "Роспотребнадзоре" эксперты дали несколько простых рекомендаций о том, на что нужно обратить внимание при выборе чая, сообщает Zakon.kz.

Итак, на что необходимо обратить внимание:

На упаковку чая. Она должна быть целой, недеформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами.

На этикетку на упаковке.

На ней должны быть указаны:

наименование продукта;

состав;

дата упаковки (месяц и год) и срок годности;

сведения о подтверждении соответствия;

знак обращения на рынке;

условия хранения и другое.

На листья. У качественного продукта они практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности.

Роспотребнадзор напоминает, что запахи гари, плесени и сырости - признаки некачественного чая.

Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в тёмном, сухом, прохладном месте.

Если использовать для заваривания кипящую воду, то есть риск получить излишне горький напиток:

при температуре воды около 90°C заваривать черный чай, пуэр, улун;

при температуре воды не выше 75–80°C - зелёный и белый чаи.

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