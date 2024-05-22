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Специалисты рассказали, как выбрать качественный чай

Специалисты рассказали, как выбрать качественный чай, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 06:04 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" эксперты дали несколько простых рекомендаций о том, на что нужно обратить внимание при выборе чая, сообщает Zakon.kz.

Итак, на что необходимо обратить внимание:

На упаковку чая. Она должна быть целой, недеформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами.

На этикетку на упаковке.

На ней должны быть указаны:

  • наименование продукта;
  • состав;
  • дата упаковки (месяц и год) и срок годности;
  • сведения о подтверждении соответствия;
  •  знак обращения на рынке;
  • условия хранения и другое.

На листья. У качественного продукта они практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности.

Роспотребнадзор напоминает, что запахи гари, плесени и сырости - признаки некачественного чая.

Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в тёмном, сухом, прохладном месте.

Если использовать для заваривания кипящую воду, то есть риск получить излишне горький напиток:

  • при температуре воды около 90°C заваривать черный чай, пуэр, улун;
  • при температуре воды не выше 75–80°C - зелёный и белый чаи.

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