"Канело" получил еще один чемпионский пояс

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО) получил пояс чемпиона в суперсреднем весе по версии журнала The Ring, который он завоевал в декабре после победы над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, интересно, что для "Канело" это уже третий пояс The Ring, причем все они были выиграны им в разных весовых категориях: первой средней, средней и суперсредней.

Также победа над Смитом принесла Альваресу титул чемпиона мира по версии WBA Super, а также вакантный пояс WBC. Свой следующий бой "Канело" проведет 27 февраля против турка Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО). На этот поединок букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа "Канело" - 1.02, победа Йылдырыма - 12, ничья - 26. Мексиканец поставит на кон сразу два своих пояса.