Папа Римский благословил чемпионский пояс боя "Усик – Фьюри"

18 мая состоится боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. За пару дней до этого события Папа Римский Франциск благословил пояс, за который будут сражаться знаменитые боксеры, сообщает Zakon.kz.

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Данной новостью в своих социальных сетях поделился президент WBC Маурисио Сулейман.

This is a lifetime moment when Pope Francis blessed the belt for @Tyson_Fury vs @usykaa #RingofFire presented by @Turki_alalshikh pic.twitter.com/cbxryLujC9 — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 16, 2024

"Незабываемый момент". Президент WBC Маурисио Сулейман

Долгожданная встреча за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и британцем состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

А за три дня боя Александр Усик и Тайсон Фьюри провели открытую тренировку на ринге Саудовской Аравии, где приняли участие все бойцы карда предстоящего боксерского турнира.

Подогрев публики к этому поединку начался уже несколько дней назад, когда Фьюри-старший ударил головой представителя команды Усика.

В это же время легендарный американский боксер Майк Тайсон проверил пресс Джейка Пола на битве взглядов.