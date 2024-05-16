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Папа Римский благословил чемпионский пояс боя "Усик – Фьюри"

Бокс Папа Римский Благословение, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:47 Фото: Instagram/wbcboxing
18 мая состоится боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. За пару дней до этого события Папа Римский Франциск благословил пояс, за который будут сражаться знаменитые боксеры, сообщает Zakon.kz.

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Данной новостью в своих социальных сетях поделился президент WBC Маурисио Сулейман.

"Незабываемый момент".Президент WBC Маурисио Сулейман

Долгожданная встреча за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и британцем состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

А за три дня боя Александр Усик и Тайсон Фьюри провели открытую тренировку на ринге Саудовской Аравии, где приняли участие все бойцы карда предстоящего боксерского турнира.

Подогрев публики к этому поединку начался уже несколько дней назад, когда Фьюри-старший ударил головой представителя команды Усика. 

В это же время легендарный американский боксер Майк Тайсон проверил пресс Джейка Пола на битве взглядов. 

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