Папа Римский благословил чемпионский пояс боя "Усик – Фьюри"
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Данной новостью в своих социальных сетях поделился президент WBC Маурисио Сулейман.
This is a lifetime moment when Pope Francis blessed the belt for @Tyson_Fury vs @usykaa #RingofFire presented by @Turki_alalshikh pic.twitter.com/cbxryLujC9— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 16, 2024
"Незабываемый момент".Президент WBC Маурисио Сулейман
Долгожданная встреча за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и британцем состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
А за три дня боя Александр Усик и Тайсон Фьюри провели открытую тренировку на ринге Саудовской Аравии, где приняли участие все бойцы карда предстоящего боксерского турнира.
Подогрев публики к этому поединку начался уже несколько дней назад, когда Фьюри-старший ударил головой представителя команды Усика.
В это же время легендарный американский боксер Майк Тайсон проверил пресс Джейка Пола на битве взглядов.