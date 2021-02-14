ДТП с медиками прокомментировали в полиции

ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали сотрудники родильного дома Иссыка, прокомментировали в областной полиции, сообщает zakon.kz.

14 февраля около 07:40 в дежурную часть Енбекшиказахского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 72 км автодороги "Талгар-Есик-Байдибек би". Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, предварительно установила, что 41-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя по автодороге в восточном направлении, на 73 км, неподалеку от села Сатай, в условиях гололеда и тумана, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве уточнили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.2 УК РК, назначены необходимые экспертизы.

Ранее стало известно, что микроавтобус с сотрудниками роддома перевернулся в Алматинской области. Фотографии и видео с места стали распространять в соцсетях.