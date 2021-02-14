Наурыз в Казахстане намерены праздновать десять дней по утвержденной правительством концепции, сообщает zakon.kz.
Министерство культуры и спорта по поручению главы государства разработало и разместило на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства "Об утверждении концепции празднования Наурыз мейрамы".
В проекте отмечается, что мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, планируют проводить 10 дней, с 14 по 23 марта. Механизмы реализации концепции будут следующими:
Также в концепции приводятся и задачи праздника:
возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;
укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;
сохранение гражданского мира, развитие социального партнерства и культуры благотворительности;
развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;
осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.
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