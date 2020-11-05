Международные версии популярных российских телеканалов начали открытое вещание

Любопытная информация для тех, кто хочет смотреть как можно больше русскоязычных телеканалов со спутника, но не хочет связываться с российскими платными спутниковыми платформами.

Она может быть полезной для русскоязычных зрителей, проживающих за пределами РФ. Дело в том, что несколько дней назад на спутнике Eutelsat 36B, который находится в популярной позиции 36 градусов восточной долготы, началось вещание нескольких российских телеканалов федерального уровня. А точнее — их международных версий, всё отличие которых от основных состоит в том, что они не показывают программы, на которые у них нет права вещания на весь мир.

Речь идёт о четырех российских телеканалах, которые теперь можно смотреть совершенно бесплатно с указанной орбитальной позиции. Это «Пятница International», «ТНТ International», «ТНТ4» International и «ТВ-3 International».

Трансляция идёт на частоте 11,345 ГГц в евразийском луче. Комфортный прием возможен на антенны с диаметром около 80 см. на универсальный конвертор. Также на данной частоте вещают болгарский канал «BNT 4», азербайджанский InterAz TV (в открытом доступе), другие каналы транслируются для операторов платного телевидения (Fox Greence HD, Fox Life Greece HD, National Geographic Greece HD, Disney XD Greece, Рыбалка и Охота Int и Nat Geo Wild — все кодированы).

Следует обратить внимание, что с помощью системы мультифидов на антенну (желательно) с диаметром зеркала 0,9 м можно собрать приличный набор российских телеканалов. В центре приёма — позиция 36 гр.вост.долг., а по бокам устанавливаются дополнительные конверторы на точки 31,5 гр.вост.долг. и 46 гр.вост.долг. (если вы попадаете в зону приёма). В этом случае можно будет смотреть около 20 бесплатных каналов на русском языке.

Технические параметры вещания «Пятница International», «ТНТ International», «ТНТ4» International и «ТВ-3 International»:

спутник Eutelsat 36B (36 гр.вост.долг.), частота 11,345 ГГц, поляризация горизонтальная, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.