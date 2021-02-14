Автомобиль с рыбаками провалился под лед в ВКО

В Восточном Казахстане под лед провалился автомобиль с рыбаками, сообщает zakon.kz.
14 февраля в Кокпектинском районе на берегу Бухтарминского водохранилища на участке "Табанды кара" автомобиль частично провалился под лед. Четыре рыбака из автомобиля успели выбраться, никто не пострадал. пресс-служба ДЧС ВКО
В ДЧС любителям зимнего лова напомнили о том, что выезжать на лед, не зная его толщины, не рекомендуется.
Было также отмечено, что структура льда везде разная: он тонкий и не однородный рядом с камышами, в местах, где бьют ключи, родники, сильное подводное течение. Именно таким местом и является участок Табанды кара Кокпектинского района. Здесь, как отмечают сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям, неоднократно проваливаются автомобили.
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ДЧС ВКО напоминает, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию необходимо соблюдать следующие правила:
- не выезжайте на лед на автомобиле, если необходимо переехать на другой берег воспользуйтесь санкционированной ледовой переправой;
- нельзя выезжать на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- если вы выходите на лед нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
- будьте особенно осторожными в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
- при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой.
- чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник.
При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номеру "112".
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