Украинские медиагруппы планируют рост цены телеканалов в пакетах провайдеров

Крупнейшие медиагруппы планируют в ближайшие годы повысить стоимость своих телеканалов для провайдеров в среднем на 20−30% в год. Их цель — средний чек в $10 c одного абонента платного ТВ

О планах развития рынка платного телевидения, результатах кодировки спутникового сигнала и окупаемости украинского ТВ на конференции ТIM 2020 рассказали топ-менеджеры 1+1 media, Медиа Группы Украина, StarLightMedia и дистрибьютор Интер Медиа Груп.

Напомним, в ночь с 28 на 29 января этого года StarLightMedia, 1+1 media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал 22 телеканалов, до этого вещавших в открытом доступе. По прогнозам, озвученным перед кодированием сигнала, исчезновение из открытого доступа каналов крупнейших медиагрупп должно было позитивно повлиять на формирование конкурентоспособного телевизионного рынка в Украине. Кодирование сигнала сопровождалось повышением стоимости телеканалов (роялти) для ретрансляции провайдерами — постепенное, на протяжении нескольких лет, повышение роялти на каналы медиагрупп обсуждалось долго и болезненно. Взамен роста цены медиагруппы пообещали провайдерам, кроме кодирования, запускать (и в большинстве своём запустили) HD-версии своих каналов, а также усилить борьбу с пиратством.

По подсчетам самих операторов спутникового телевидения, после кодирования сигнала около 10−15% от всех потребителей, смотрящих ТВ с открытого спутника, должны были перейти на одну из двух легальных платформ, а количество абонентов двух официальных DTH-операторов — прийти к отметке в 500 тысяч. Медиагруппы прогнозировали, что 13% абонентов спутника, которые до кодирования потребляли его бесплатно, выберут DTH, 18% — кабель, 14% — IPTV или OTT. И еще около 14% останутся на бесплатном спутнике, 27% — будут смотреть телеканалы через бесплатный цифровой эфир, а 14%, которые ранее использовали кардшеринг, тоже должны будут выбрать вариант из предложенных легальных способов просмотра.

Технический контекст

DTH (direct-to-home) — технология доставки спутникового телевизионного сигнала телезрителю без участия кабельного оператора. Для приема сигнала абоненту необходима специальная принимающая антенна и соответствующее устройство (ресивер, декодер, САМ-модуль). Комплект оборудования позволяет абоненту принимать открытый сигнал и с помощью специального оборудования, купленного у оператора DTH, смотреть закодированные платные телеканалы.

Кардшеринг — вид пиратского доступа к контенту спутникового оператора, когда одна карта доступа к закодированным телеканалам используется несколькими пользователями. Кодирование 23-х телеканалов медиагрупп системой условного доступа Verimatrix снимает вопрос кардшеринга (по крайней мере для этих каналов), так как не предусматривает использование карт доступа.

ОТТ (Over the Top) — метод предоставления видеосигнала через Интернет от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон, смарт-ТВ). Часто — без прямого контакта с оператором связи. В Украине около десятка ОТТ-сервисов, официально предоставляющих легальный доступ к фильмам, сериалам и различным (в том числе и закодированным) телеканалам — Megogo, OLL. TV, Divan. TV, Omega TV, Lanet TV, YouTV, Sweet. TV, Prosto TV, Kyivstar TV, Volia Smart TV и YouТube.

IPTV (Internet Protocol Television) — стандарт цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, используемый телеком-операторами, предоставляющими доступ к сети интернет.

САМ (Conditional Access Module) — модуль условного доступа в системе приема цифрового/спутникового ТВ. Для работы необходим приемник и телевизор с CI-слотом.

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting — Second Generation Terrestrial) — второе поколение европейского стандарта наземного цифрового вещания DVB-T.

Пандемия COVID-19 и отдельные политические заявления внесли свои корректировки в планы медиагрупп. Неоднократно топ-менеджмент крупных украинских телеканалов заявлял, что в этом году они планировали прекратить нанесение убытков инвесторам. Но планы безубыточности, похоже, остались планами — в отличие от планов повышения цены для провайдеров.

Что сейчас происходит на украинском рынке платного ТВ и как вырастет счет за услуги для абонентов в ближайшие годы? НВ Бизнес собрал главное из сказанного представителями медиагрупп на конференции ТIM 2020.

Как парламент и президент испортили планы медиагрупп

Представители крупнейших украинских медиагрупп однозначно назвали главным событием 2020 года кодирование спутникового сигнала своих телеканалов, которые до этого вещали в открытом доступе.

«Это процесс, который сопровождался большими инвестициями, и это — длинный забег, который мы изначально не планировали окупить за год или два», — отметил Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию Медиа Группы Украина. — «За год-два мы только хотели начать возвращать деньги, но, к сожалению, в силу причин, которые мы неоднократно озвучивали, не смогли достичь целевых показателей по результату кодирования».

По данным Гречанинова, после кодирования легальные спутниковые ТВ-сервисы (а их в Украине всего два: Xtra TV от Медиа Группы Украина и Viasat от «плюсов» — НВ Бизнес) получили суммарно 300 тысяч новых абонентов, а главным бенефициаром кодировки оказалось цифровое эфирное телевидение (Т2), смотреть которое решили более миллиона зрителей «спутника».