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Дмитрий Маликов рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад

Дмитрий Маликов рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 17:14 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов сегодня, 21 марта 2024 года, нежно обратился к своей супруге Елене. Встречу с ней, которая произошла 32 года назад, артист назвал важным событием в жизни, сообщает Zakon.kz.

Снимок с женой Маликов опубликовал на своей странице в Instagram.

"Это так важно – встретить человека, с которым можно идти рука об руку долгие годы! Через трудности, но в любви и согласии. Мне очень повезло 21 марта 1992 года. Неизвестно, как бы оно сложилось, ох и накуролесил бы, не встреть я Лену", – написал певец.

Фолловеры пожелали артисту и его супруге долгой и счастливой жизни:

  • "Счастья вам, ребята! Вы – чудесные".
  • "Подтверждаю – тебе очень повезло с Леной".
  • "Здоровья вам, семейных радостей и милостей Божьих на долгую и счастливую совместную жизнь".
  • "Дмитрий, поздравляю вашу семью. Любви. Елена у вас очень красивая. Стильно и всегда очень красиво одевается".

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29 января 2024 года Дмитрию Маликову исполнилось 54 года. Он записал видеообращение к поклонникам, во время которого отпустил в небо охапку воздушных шариков. Этим поступком артист расстроил своих поклонников.

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