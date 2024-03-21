Дмитрий Маликов рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад
Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов сегодня, 21 марта 2024 года, нежно обратился к своей супруге Елене. Встречу с ней, которая произошла 32 года назад, артист назвал важным событием в жизни, сообщает Zakon.kz.
Снимок с женой Маликов опубликовал на своей странице в Instagram.
"Это так важно – встретить человека, с которым можно идти рука об руку долгие годы! Через трудности, но в любви и согласии. Мне очень повезло 21 марта 1992 года. Неизвестно, как бы оно сложилось, ох и накуролесил бы, не встреть я Лену", – написал певец.
Фолловеры пожелали артисту и его супруге долгой и счастливой жизни:
- "Счастья вам, ребята! Вы – чудесные".
- "Подтверждаю – тебе очень повезло с Леной".
- "Здоровья вам, семейных радостей и милостей Божьих на долгую и счастливую совместную жизнь".
- "Дмитрий, поздравляю вашу семью. Любви. Елена у вас очень красивая. Стильно и всегда очень красиво одевается".
Материал по теме
Дмитрий Маликов устроил сюрприз 80-летнему отцу
29 января 2024 года Дмитрию Маликову исполнилось 54 года. Он записал видеообращение к поклонникам, во время которого отпустил в небо охапку воздушных шариков. Этим поступком артист расстроил своих поклонников.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript