Минкомсвязи РФ закрывает аналоговое вещание общедоступных телеканалов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило об утверждении плана поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в России.

С января по июнь 2019 года будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

Как отмечает Минкомсвязи, до конца 2018 года все граждане России получат возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве.

Напомним, на текущий момент завершено строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания, которое осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4% населения России.

Отключения начнутся 11 февраля 2019 года в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также Чеченской Республике. 15 апреля будут отключены Москва и Московская область, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Калмыкия и Мордовия, Ставропольский край, Удмуртская и Чувашская республики, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 июня придёт черёд таких регионов, как Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Севастополь, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область и Чукотский автономный округ.