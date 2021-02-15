Агрессивные подростки устроили стрельбу и напали на очевидца

Агрессивные подростки с пистолетом устроили потасовку в Южно-Сахалинске, передает zakon.kz со ссылкой на sakhalin.info.

Инцидент произошел 14 февраля днем во дворе дома №12 по ул. Детская.

Как рассказал очевидец, он находился дома, когда увидел в окно предположительно нетрезвых подростков, один из которых имел при себе пистолет (какой именно это пистолет, неизвестно).

Из пистолета подросток сначала стрельнул в дверь подъезда (осталась вмятина), а позже выстрелил под ноги ребенку помладше, с которым у группы подростков произошел конфликт (подростки и дети кидали в друг друга снежки).

Вместе с тестем очевидец вышел на улицу с родственником и сделал замечание группе подростков, в результате чего произошла словесная перепалка.

Самого конфликтного подростка товарищи начали уводить со двора. В этот момент маленький ребенок побежал в их сторону, на что молодой человек ударил его ногой в лицо. Мужчины на это отреагировали, и началась драка.

Отмечается, что тестя очевидца пинали толпой, у него рассечено лицо. Кадры были запечатлены на камеру видеонаблюдения. Взрослые обратились в полицию и вызвали медиков.

По словам очевидца, это уже не первый инцидент с участием именно этих подростков.