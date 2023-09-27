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Подростки двух районов Актау устроили массовую драку

Подростки двух районов Актау устроили массовую драку Фото: скриншот с видео
Полтора десятка подростков подрались в 27-м микрорайоне Актау, очевидцы сняли видео и выложили в социальные сети. В полиции завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Автор видео, снятого в 27-м микрорайоне Актау, утверждает, что схватка произошла между детьми из двух соседних районов. Как сообщили в полиции, после произошедшего были задержаны 12 несовершеннолетних, пишет InAktau.


"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Ранее в Караганде в ходе массовой драки ранили студента. 19-летний молодой человек получил ножевую травму легкого, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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