Подростки двух районов Актау устроили массовую драку

Полтора десятка подростков подрались в 27-м микрорайоне Актау, очевидцы сняли видео и выложили в социальные сети. В полиции завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Автор видео, снятого в 27-м микрорайоне Актау, утверждает, что схватка произошла между детьми из двух соседних районов. Как сообщили в полиции, после произошедшего были задержаны 12 несовершеннолетних, пишет InAktau.





"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия". Пресс-служба ДП Мангистауской области

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