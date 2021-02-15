Ученые: женщины считывают мысли лучше мужчин

Психологи из трех университетов в Великобритании разработали первую в мире систему тестов для чтения мыслей. Благодаря ей стало возможным понять, насколько хорошо люди способны понимать мысли друг друга, сообщает zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Psychological Assessment. Под "чтением мыслей" в психологии подразумевают очень высокую степень понимания мыслей другого человека в тот или иной момент, способность улавливать тонкие сигналы поведения, которые могут указывать на эмоциональное состояние другого, распознавать правдивые или ложные утверждения.

В психологии это понятие носит название "ментализация", то есть определенная способность, позволяющая улавливать тонкие поведенческие сигналы, указывающие на то, что происходит в мыслях человека во время разговора.

Четырем тысячам участников предложили заполнить анкету. Полученные результаты оценивались по специальной шкале. Удалось установить, что женщины наиболее проницательны, и намного лучше мужчин читают мысли. Как утверждают ученые, они лучше мужчин ставят себя на чужое место.