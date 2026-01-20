Не только собаки: ученые выяснили, почему лошади мгновенно считывают человеческие эмоции

Долгое время считалось, что только собаки обладают уникальной способностью чувствовать человеческие эмоции. Это закрепило за ними статус лучшего друга человека. Новое исследование показало, что не только они обладают такой эмпатией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, лошади также умеют распознавать страх людей, причем делают это буквально по запаху. Ученые из Университета Тура (Франция) выяснили, что лошади острее реагируют на запахи, исходящие от людей, испытывающих страх.

В ходе экспериментов у животных учащалось сердцебиение, и они проявляли нерешительность при приближении к человеку, если чувствовали специфические химические сигналы.

Когда человек боится, организм выбрасывает гормоны стресса – адреналин и кортизол. Это меняет химический состав пота, заставляя кожу выделять иную смесь летучих органических соединений. "Пот страха" содержит повышенный уровень альдегидов, кетонов, жирных кислот и стероидных веществ.

Хотя человеческое обоняние не способно уловить эти изменения, животные с чувствительным носом считывают их мгновенно. Этот "химический автограф" сигнализирует об опасности.

Исследователи полагают, что если у собак эта способность развилась в процессе одомашнивания, то у лошадей она связана с выживанием: как травоядные животные-жертвы, они генетически запрограммированы замечать любые признаки угрозы в окружающей среде.

Чтобы проверить теорию, ученые собрали образцы пота у людей, которые смотрели либо фильмы ужасов, либо комедии. Ватные диски с образцами поместили возле ноздрей 43 кобыл. Для контроля использовались чистые диски.

Пока лошади вдыхали запахи, ученые проводили тесты: создавали неожиданные ситуации, показывали незнакомые предметы или просили человека подойти к животному.

Результаты оказались однозначными:

Лошади, вдыхавшие "запах страха", пугались легче, их пульс был выше.

Они дольше и настороженнее смотрели на незнакомые объекты.

Они реже позволяли человеку прикоснуться к себе.

При воздействии запахов "радости" или нейтральных ароматов поведение животных было гораздо спокойнее. При этом лошади чувствуют боль так же, как люди.

Это не первое открытие, сближающее физиологию людей и лошадей. В статье также упоминается исследование 2020 года, проведенное Университетом Сиднея, которое может изменить индустрию скачек.

