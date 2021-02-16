В кабмине ФРГ рассказали, как Навального охраняли во время лечения

В правительстве ФРГ рассказали, что блогер Алексей Навальный находился под защитой спецслужб весь период пребывания в Германии, передает zakon.kz.

С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции, — цитирует РИА "Новости" ответ кабмина ФРГ.

20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву блогеру Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолет экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

В берлинской клинике "Шарите", куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство ФРГ также заявило, что следы яда, обнаруженные в крови Навального, а также на бутылке и других предметах, которые привезли в страну его соратники, идентичны. При этом, по данным агентства, правительство страны отказалось называть ведомство, которое обнаружило следы отравляющего вещества, а также предоставлять любую дополнительную информацию о бутылке с водой.

17 января блогер отправился в Москву из Берлина. В аэропорт в столице Германии он прибыл в кортеже представительского класса из головной полицейской машины, двух бронированных авто представительского класса с мигалками и двух авто сопровождения, причем сразу на летное поле. Талоны на посадку за него получали сотрудники немецких спецслужб, которые принесли паспорта Навального и его жены на стойку регистрации в черном ящике. На борт самолета блогера и его супругу также проводили сразу несколько сотрудников службы безопасности.

Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой.