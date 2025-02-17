Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию
Фото: пресс-служба МИД России
17 февраля глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд, сообщает Zakon.kz.
Российская делегация прилетела в Саудовскую Аравию для встречи с представителями администрации США, передает пресс-служба МИД России в своем Telegram-канале.
На переговорах обе стороны обсудят будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Также поднимется вопрос об урегулировании украинского конфликта и возобновлении сотрудничества двух стран.
Переговоры начнутся в Эр-Рияде 18 февраля в 12:00 по времени Москвы. Это будут первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне.
О составе российской делегации ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript