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Мир

Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 02:44 Фото: пресс-служба МИД России
17 февраля глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд, сообщает Zakon.kz.

Российская делегация прилетела в Саудовскую Аравию для встречи с представителями администрации США, передает пресс-служба МИД России в своем Telegram-канале.

На переговорах обе стороны обсудят будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Также поднимется вопрос об урегулировании украинского конфликта и возобновлении сотрудничества двух стран.

Переговоры начнутся в Эр-Рияде 18 февраля в 12:00 по времени Москвы. Это будут первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне.

О составе российской делегации ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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