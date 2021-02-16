14‑летнего дзюдоиста избили до смерти за отказ проиграть курсанту МВД в Туркменистане

16 февраля 2021, 08:18
Фото: turkmen.news

В Туркменистане 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева избили до смерти после отказа проиграть бой против курсанта МВД на соревнованиях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Turkmen.news.

Дзюдоист был избит в начале февраля после того, как занял первое место на соревнованиях в Бахардене в своей весовой категории. По словам источников, перед финальным боем Турсунбаева попросили проиграть курсанту высшего учебного заведения МВД Туркменистана, но он не стал этого делать. Сразу после мероприятия его тренера избили, а спортсмена увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что Сулейман Турсунбаев умер "спустя несколько дней" после госпитализации, а его тело похоронили 5 февраля. Родители спортсмена говорили, что после избиения "у него болело все тело", была трещина в черепе, а печень превратилась "в кровавое месиво".

Редакция Turkmen.news утверждает, что министерство внутренних дел и генеральная прокуратура до сих пор не начали расследование убийства 14-летнего Сулеймана Турсунбаева.


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