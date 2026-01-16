#Казахстан в сравнении
Происшествия

Создана спецгруппа: МВД выступило с заявлением по расследованию убийства студентки в Шымкенте

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:28 Фото: Zakon.kz
Расследование уголовного дела по факту убийства девушки в Шымкенте находится на контроле Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, по всем изложенным в публичном пространстве фактам и доводам, касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка.

"В настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. В рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого".Пресс-служба МВД РК

Далее отмечено, что комплекс следственно-оперативных мероприятий продолжается.

"Тщательно проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения".Пресс-служба МВД РК

11 января 2026 года в Шымкенте 21-летняя студентка скончалась от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от города. А родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

