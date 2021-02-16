526 млрд тенге поступило в госбюджет в январе

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал об исполнении плана по доходам республиканского и государственного бюджетов за январь 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 526 млрд тенге, план исполнен на 116,1%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 288 млрд тенге или план исполнен на 90%. План по доходам не исполнен на 32 млрд тенге, из них налоги - на 37 млрд тенге. Основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДС и КПН, - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

На неисполнение по НДС повлияли следующие факторы:

- рост возврата НДС в 2,3 раза;

- уменьшение оборотов на 14%. Основное снижение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 29% или на 373 млрд тенге по сравнению с январем предыдущего года;

- снижение товарооборота Казахстана с третьими странами.

Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь 2021 года по 743 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% или 28,6 млрд тенге, - добавил министр.

Доходы местных бюджетов исполнены на 178,6% и составили 239 млрд тенге.

В целом план перевыполнен на 105 млрд тенге, из них по налогам - на 90 млрд тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан