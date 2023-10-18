Дефицит госбюджета: за восемь месяцев расходы превысили доходы на 1,9 млрд тенге

Согласно анализу о государственных расходах и доходах, проведенному Институтом экономических исследований, расходы из госбюджета РК за восемь месяцев 2023 года составили 17,3 млрд тенге, что на 1,9 млрд тенге больше доходной части бюджета, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2023 года по сравнению с расходами из госбюджета (17 323,9 млрд тенге) поступления в государственный бюджет снизились на 1 981,5 млрд тенге и составили 15 377,7 млрд тенге. Хотя это на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Как отмечено в анализе Института экономических исследований, рост произошел в основном за счет налоговых поступлений.



За счет чего выросла доходная часть бюджета?

Налоговые доходы бюджета выросли на 25,6%, в абсолютном значении рост составил 2 471,7 млрд тенге. При этом в структуре налоговых поступлений наибольший прирост дали поступления от НДС. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от НДС выросли на 1 058,1 млрд тенге (+38,8%).



Также свой вклад в рост налоговых поступлений бюджета дали выплаты компаний (ТОО, ТДО, АО и т.д.) по корпоративному подоходному налогу (КПН) – 489,8 млрд тенге (+20%) и выплаты от физических лиц по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) – 351,7 млрд тенге (+35,3%).



Исполнение бюджета стало ниже, чем в прошлом году

Исполнение бюджета – это осуществление кассовых операций по обеспечению полного и своевременного поступления всех предусмотренных по бюджету доходов и финансированию всех запланированных бюджетом расходов, а также обеспечение его сбалансированности путем привлечения источников финансирования дефицита.



Аналитики Института экономических исследований приходят к выводу, что за следующие четыре месяца 2023 года государственный бюджет должен пополниться на 37,4%, или на 9 165,8 млрд тенге. При этом за аналогичный период в 2022 году бюджету необходимо было собрать еще 5 929,2 млрд тенге. Однако по итогам 2022 года доходы государственного бюджета составили 20 248,1 млрд тенге, исполнение составило 103,4%.



"Учитывая динамику курса тенге по отношению к доллару США, можно предположить, что исполнение доходов государственного бюджета будет выше показателей августа. Тем не менее индекс деловой активности по экономике (49,8 в августе текущего года) может указывать на незначительное замедление экономической активности, что может привести к недополучению некоторых типов налогов в бюджет", – считают аналитики Института экономических исследований.

Куда тратит деньги государство?

Расходы государственного бюджета по итогам восьми месяцев 2023 года составили 17 323,9 млрд тенге. Это на 24,7%, или 3 431,6 млрд тенге, больше, чем за аналогичный период 2022 года. Очевидно, что рост расходов из госбюджета – следствие увеличения затрат государства.



В разрезе функциональных групп наиболее крупные статьи расходов приходятся на:



образование – здесь затраты за восемь месяцев составили 3 506,1 млрд тенге, при этом рост составил 584,2 млрд тенге (+20%);

социальную помощь и обеспечение – 3 464,9 млрд тенге было потрачено, что на 523,8 млрд тенге (+17,8%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года;

обслуживание долга – на выплату процентов по долгу выделили 1 507,5 млрд тенге, рост расходов составил 409 млрд тенге (37,2%);

здравоохранение – на обеспечение здоровья населения потратили 1 490,4 млрд тенге (+12,4%).

Если говорить об исполнении затрат, то по итогам восьми месяцев 2023 года этот сегмент составил 98,6%, а доля от уточненного плана затрат на весь 2023 год – 68,1%. Для сравнения: в 2022 году исполнение затрат государственного бюджета составляло 98,4%, а доля к уточненному бюджету на 2022 год составила 60,7%.



Как отмечают аналитики, указанные статьи расходов бюджета составляют 60,7% от всех затрат государства.



"Можно отметить гарантированный трансферт из Национального фонда РК в размере 1 591 млрд тенге, из которых 1 570,3 млрд тенге были использованы для выплат пенсий и пособий. При этом 1 501,2 млрд тенге также были использованы для выплат пенсий и пособий, но за счет республиканского бюджета", – отмечают аналитики Института экономических исследований.

В заключение анализа сообщается, что баланс государственного бюджета на 1 августа 2023 года сложился с дефицитом в размере 1 868 млрд тенге, что на 347% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом ненефтяной дефицит увеличился всего на 795,6 млрд тенге.