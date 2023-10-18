Дефицит госбюджета: за восемь месяцев расходы превысили доходы на 1,9 млрд тенге
По
состоянию на 1 августа 2023 года по сравнению с расходами из госбюджета (17
323,9 млрд тенге) поступления в государственный бюджет снизились на 1 981,5
млрд тенге и составили 15 377,7 млрд тенге. Хотя это на 14,7% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года. Как
отмечено в анализе Института экономических исследований, рост произошел в основном за счет налоговых поступлений.
За счет чего выросла доходная часть бюджета?
Налоговые
доходы бюджета выросли на 25,6%, в абсолютном значении рост составил 2 471,7
млрд тенге. При этом в структуре налоговых поступлений наибольший прирост дали
поступления от НДС. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от НДС выросли на 1 058,1 млрд тенге (+38,8%).
Также
свой вклад в рост налоговых поступлений бюджета дали выплаты компаний (ТОО,
ТДО, АО и т.д.) по корпоративному подоходному налогу
(КПН) – 489,8 млрд тенге (+20%) и выплаты от физических лиц по индивидуальному подоходному налогу
(ИПН) – 351,7 млрд тенге (+35,3%).
Исполнение бюджета стало ниже, чем в прошлом году
Исполнение
бюджета – это осуществление кассовых операций по обеспечению полного и
своевременного поступления всех предусмотренных по бюджету доходов и
финансированию всех запланированных бюджетом расходов, а также обеспечение его
сбалансированности путем привлечения источников финансирования дефицита.
Аналитики
Института экономических исследований приходят к выводу, что за следующие четыре месяца 2023 года государственный бюджет должен пополниться на 37,4%, или на 9 165,8
млрд тенге. При этом за аналогичный период в
2022 году бюджету необходимо было собрать еще 5 929,2 млрд тенге. Однако по
итогам 2022 года доходы государственного бюджета составили 20 248,1 млрд тенге, исполнение составило 103,4%.
"Учитывая динамику курса тенге по отношению к доллару США, можно предположить, что исполнение доходов государственного бюджета будет выше показателей августа. Тем не менее индекс деловой активности по экономике (49,8 в августе текущего года) может указывать на незначительное замедление экономической активности, что может привести к недополучению некоторых типов налогов в бюджет", – считают аналитики Института экономических исследований.
Куда тратит деньги государство?
Расходы
государственного бюджета по итогам восьми месяцев 2023 года составили 17 323,9 млрд тенге. Это на 24,7%, или 3 431,6 млрд тенге, больше, чем за аналогичный период 2022
года. Очевидно, что рост расходов из
госбюджета – следствие увеличения затрат государства.
В
разрезе функциональных групп наиболее крупные статьи расходов приходятся на:
- образование – здесь затраты за восемь месяцев составили 3 506,1 млрд тенге, при этом рост составил 584,2 млрд тенге (+20%);
- социальную помощь и обеспечение – 3 464,9 млрд тенге было потрачено, что на 523,8 млрд тенге (+17,8%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года;
- обслуживание долга – на выплату процентов по долгу выделили 1 507,5 млрд тенге, рост расходов составил 409 млрд тенге (37,2%);
- здравоохранение – на обеспечение здоровья населения потратили 1 490,4 млрд тенге (+12,4%).
Если
говорить об исполнении затрат, то по итогам восьми месяцев 2023 года этот сегмент составил
98,6%, а доля от уточненного плана затрат на весь 2023 год – 68,1%. Для сравнения: в 2022 году исполнение затрат государственного
бюджета составляло 98,4%, а доля к уточненному бюджету на 2022 год составила
60,7%.
Как
отмечают аналитики, указанные статьи расходов бюджета составляют 60,7% от
всех затрат государства.
"Можно отметить гарантированный трансферт из Национального фонда РК в размере 1 591 млрд тенге, из которых 1 570,3 млрд тенге были использованы для выплат пенсий и пособий. При этом 1 501,2 млрд тенге также были использованы для выплат пенсий и пособий, но за счет республиканского бюджета", – отмечают аналитики Института экономических исследований.
В заключение анализа сообщается, что баланс государственного бюджета на 1 августа 2023 года сложился с дефицитом в размере 1 868 млрд тенге, что на 347% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом ненефтяной дефицит увеличился всего на 795,6 млрд тенге.
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