Михаил Боярский госпитализирован

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеграмм-канал Mash на Мойке.

71-летний Михаил Боярский попал в больницу №122. Подробного диагноза пока нет, но ковид не подтвержден, - сказано в публикации.

При этом отмечается, что 10 дней назад Боярский получил прививку от коронавируса.

Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей, - сообщила жена артиста Лариса Луппиан.

Также сообщается, что Боярский в сознании, по телефону рассказал, что у него уже все в порядке.