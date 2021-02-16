Караоке-бар с интимом для иностранцев нашли в Алматы 

Работницы караоке-бара оказывали иностранным клиентам интим-услуги в Алматы, передает zakon.kz.

Полицейские нагрянули в заведение около 23:00. Внутри 18 женщин легкого поведения развлекали посетителей, двое из которых – граждане Южной Кореи и еще один из Узбекистана.

Сообщается, что бар работает по системе "чай-кофе".

Если клиент при входе пожелал “чай”, это значит, что работницы бара за денежное вознаграждение составляют им компанию на протяжении всего отдыха. Между тем, “кофе” подразумевает предоставление интимных услуг за денежное вознаграждение за пределами караоке-бара. Хозяйничали в заведении два администратора, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Еркин Инкаров.

Двоих администраторов и 18 женщин, одна из которых гражданка России, доставили в ДП. Полицейские увезли и троих клиентов-иностранцев.